Ankara’nın kamu hastanelerinde kaos sürüyor

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kısmen ya da tamamen taşınacak hastanelerle ilgili belirsizlik sürüyor. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Mine Coşkun, Sağlık Bakanlığının hastanelerle ilgili günlük değişen kararlarının hekimler, sağlık çalışanları ve hastaların başını döndürdüğünü, hizmette ciddi aksaklıklara ve ameliyatların durmasına yol açtığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası bugün düzenledikleri ortak basın toplantısında beş kamu hastanesiyle ilgili son durumu paylaştı.

Ankara’nın ikinci, Türkiye’nin 14’üncü şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin henüz tamamlanmadan açıldığını belirten Coşkun, “2011’de sözleşmesi yapılan 2013 yılında temeli atılan 2016 yılında bitirilmesi öngörülen ama 2019’a uzatılan, bu tarihten de yaklaşık dört yıl sonra bitirilen, Sağlık Bakanlığı bütçesine, dolayısıyla halkın sırtına 25 yıl yük olacak bir hastanemiz daha oldu” dedi.

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla uzun süredir gündemde olan beş hastane kapatılacak, taşınacaktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül’de Twitter’dan ‘hastanelerin kapatılacağına yönelik iddiaların asılsız olduğunu, hiçbir hastanenin kapatılmayacağını ve gurur duyulacak yeni bir hastanemiz olduğunu’ söyledi.

Aynı gün Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir genelge yayınladı.

Genelgede, “Günümüz değişen sağlık ihtiyaçları ve pandemi sürecinin devam etmesi hususları dikkate alınarak yapılan yeniden değerlendirme neticesinde sağlık hizmet sunumu planlamalarında revizyona gidilmiştir” denerek kapatılması planlanan beş hastaneye ilişkin yeni bir tasarrufta bulunuldu.

Genelgeye göre:

* Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kısmen taşınacak. Ancak eğitim ve araştırma hastanesi vasfı kalmayacak. Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi adıyla dal hastanesi olarak hizmet verecek.

* Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi kısmen taşınacak. Onun da eğitim ve araştırma vasfı kalmayacak, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi adıyla dal hastanesi olarak hizmete devam edecek.

* Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi de kısmen taşınacak. Eğitim ve araştırma hastanesi vasfı kalmayacak, genel hastane olarak hizmet verecek.

* Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin müstakil hastane statüsü kaldırıldı. Yani kapatılarak, şehir hastanesine taşınacak.

Genelgede Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik herhangi bir ifade bulunmuyordu.

Hastaneler arası yoğun hekim trafiği

Bu genelgenin belirsizlik ve kaosa yol açtığı söyleyen Coşkun, şunları dedi:

“Kapatılmayacak denen Onkoloji Hastanesi’nden 75’i hekim olmak üzere çok sayıda çalışanın Etlik Şehir Hastanesi’ne geçici görevi çıkarılmış, kimi malzemeler götürülmüş, ancak bir gün sonra (açılış sonrası) onkoloji hastanesinden giden bütün personelin geçici görevi iptal edilerek tekrar hastanelerine döndü. Şehir hastanesinde yalnızca Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nden giden üç uzman ve iki hemşire kaldı. Ulucanlar Göz Hastanesi hekim ve sağlık çalışanları Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledildi. Ulucanlar’a Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nden göz uzmanları ve sağlık çalışanları görevlendirildi. Bugün edindiğimiz bilgi ise Ulucanlar personelinin bir kısmının tekrar eski görev yerlerine gidecekleri ve hastanenin kapatılmasından vazgeçildiği yönünde.”

Diğer hastanelerde de hareketlilik benzer. Coşkun’un verdiği bilgiye göre Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni göreve başlayan 10 pratisyen hekim, statüsü düşürülen Sami Ulus Hastanesi acil servisine görevlendirildi. Hastaneye tekrar eğitim ve araştırma statüsünün verileceği duyumları var.

Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin Eğitici kadrosunun ve asistanlarının durumuysa belirsiz.

Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hekim ve sağlık çalışanları ise Etlik ve Dışkapı arasında mekik dokuyor.

Göz hastanesine yine müstakil statü verildi

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün 27 Eylül 2022 tarihli yazısıyla de bu kez, Ulucanlar Göz Hastanesi’ne tekrar müstakil hastane statüsünün verildiği; Ulucanlar Göz Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Sami Ulus hastanelerinin kısmen Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınacağı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi vasıflarının devam edeceği belirtiliyor.

Coşkun konuşmasına şöyle devam etti:

“Şehir hastaneleri konusunda Türk Tabipleri Birliği’nin ülke genelinde yıllardır yürüttüğü mücadele, Ankara’da ise Ankara Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu Hastanemi Açın Platformu ( HAP ) ile Onkoloji Hastanesi Kapatılmasın Platformu’nun uzun süredir sürdürdükleri mücadele ses getirmiş, hastane kapatmalarının yarattığı sağlık hakkına yönelik sıkıntı kamuoyunda karşılık bulmuş ve çok önemli hastanelerimiz yara almakla beraber, şimdilik kaydıyla kapatılmaktan kurtuldu.

Ankara’da bir değer ve gelenek oluşturan, kendi alanlarında özellikli ve nitelikli hizmet veren, sadece Ankara’nın değil bölgenin referans hastaneleri olan, yoksul halkın rahatça ulaşabildiği hastanelerin kapatılması yerine güçlendirmesi, yatırım yapılması gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı hekimleri, sağlık çalışanlarını, vatandaşları ilgilendiren konularda açık ve şeffaf olmalı. Alınan kararlara ve planlamalara hekimler, sağlık çalışanları ve başta Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası olmak üzere Ankara’daki alanında uzman meslek örgütleri ve sağlık çalışanlarının sendikaları dahil edilmeli.”