Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin ülke ekonomisinde büyük etkiye sahip olduğu belirterek sanayi tesislerinin daha az riskli alanlara kaydırılmasını önerdi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni imar düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Diğer yandan merkezleri İstanbul’da bulunan sanayi ve finans sektörleri de arayışta. Bu kapsamda İstanbul’daki sanayicilerin çevre illerde arazi bakmaya başladığı bildirilmişti.

Ankaralı sanayici de İstanbul’dan endişeli.

Ekonomim gazetesinden Hüseyin Gökçe’ye konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Marmara Denizi’ne kıyısı olan yedi ilin GSYİH (Gayri safi yurt içi hasıla) içindeki payının yüzde 43.2, ihracat içinde sadece İstanbul’un payının yüzde 61 olduğunu bildirdi.

Ardıç, bu bölgedeki olası bir depremin yüksek can kaybı yanı sıra ülke için telafisi zor ekonomik hasara yol açacağını bildirdi. Ardıç, bu riskin azaltılması için Marmara bölgesindeki riskli alanlarda bulunan sanayi tesislerinin, daha az riskli alanlara kaydırılmasını, Merkez Bankası, kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu ve bünyesindeki şirketlerin Ankara’ya taşınmasını önerdi.