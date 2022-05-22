Ankara’da zehirlenen dokuz yavru köpekten ikisi öldü

Ankara’da zehirli kemik verilen dokuz yavru köpekten ikisi öldü; İl Tarım ve Orman müdürlüğü ve polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre dün gece İmrahor Vadisi’nde bulunan bir hayvan barınağında, yavru köpeklerin bulunduğu bölüme, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yavru köpek kafası ve zehirli çok sayıda kemik bırakıldı.

Sabah saatlerinde besleme için barınağa gelen hayvanseverler dokuz yavru köpekten ikisinin öldüğünü gördü. Hayvanseverler, baygın haldeki yedi yavru köpeği de yakındaki veteriner kliniğine götürdü.

İnceleme için barınağa gelen Mamak Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ölü köpeklerden örnek aldı. Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Daha önce de saldırılar oldu’

Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran, basın mensuplarına barınağın olduğu bölgeye geçmişte de saldırılar düzenlendiğini, kulübelerinin yakıldığını söyledi.

Tel çevirip, kamera taktırdıklarını anlatan Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kameramız önden girişleri alıyor ancak arka taraftan görmediği bir yer var. İki yavrumuzu kaybettik. Toplam dokuz köpeğimiz zehirlendi. İki, üç tane daha yavrumuz var ama şimdilik belirti yok. Birkaç gün sonra da belirtiler çıkabiliyor, onları da takip ediyoruz. Bugün burada olan gelişigüzel buraya gelen insanların yaptığı bir şey değil, tamamen bize mesaj vermek, misilleme yapmak. ‘Biz bunu bitireceğiz’ mesajı açıkça.”

‘İnsanlar çok agresif davranmaya başladı’

Bölgede köpek besleyen hayvansever topluluğunun kurucusu Erkin Erdoğdu ise olayın veteriner kliniğinin gönderdiği rapora göre zehirlenme olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“İnsanlar çok agresif davranmaya başladı. Ünlüler zehirleme tarifleri bile verdi. Geldiğimiz noktada buraya bir kafatası atılıyor. Yavru hayvan kafatası ve kim bilir nasıl öldürüldü. Bunun yanında 10’a yakın köpek zehirleniyor. Zehirleme kesin, İlçe Tarım Müdürlüğü kendisine göre bunun tespitini yapacak.”