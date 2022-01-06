Ankara’da zam protestosu: Özel şirketler kollanıyor

Ankara’da bazı sivil toplum kuruluşları (STK), elektriğe gelen zammı protesto etti.

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Yeni yılda konutlarda 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam yapılmıştı. CHP, konuyu yargıya taşımıştı. Doğalgaza ise yüzde 25 zam gelmişti.

AA’nın haberine göre Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde birçok STK, bugün Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde bir araya geldi.

Protestocular ‘Elektrik ve doğalgaz zamları geri çekilsin’ yazılı pankart açtı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yürürlüğe koyduğu zamların ‘fahiş’ olduğunu belirterek, ‘bu zamların, özel elektrik şirketlerinin tüm tüketiciler üzerinden elde ettiği kazançlarını katlayan boyutlarda olduğunu’ kaydetti.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş’nin, bu ay teklif edilebilecek en yüksek fiyatın 134,5 kuruş/kWh olduğunu açıkladığını söyleyen Yener, “EPDK’nin elektrik fiyat tarifelerinde yer alan enerji bedellerini bu rakamlardan çok daha yüksekte tutması, özel elektrik şirketlerinin açık seçik biçimde kollanması anlamına gelmektedir” dedi.

Dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini savunan Yener, üretim altyapısında da kamunun ağırlık kazanması için kamuya ait santrallerin özelleştirilmelerinin durdurulması, verimli özel santrallerin kamulaştırılması, kamu eliyle büyük RES ve GES yatırımları yapılması gerektiğini ifade etti.