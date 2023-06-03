Ankara’da kuvvetli sağanak ve dolu: AFAD’dan uyarı

Başkent Ankara’da sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

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AA’nın haberine göre yollarda biriken su nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken trafik aksadı. Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için ilçe ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Ulaşıma kapanan yol açıldı

Ankara-Çankırı ve Ankara-Eskişehir yollarında araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kırıkkale-Ankara Yolu Kayadibi mevkisinde sağanak nedeniyle toprak dolan yol bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılan yolda kısmi su birikintileri oluştu.

Eskişehir yolundaki bazı alt geçitler ise trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Dikmen’in bazı bölgelerinde de sağanak etkili olurken, Öveçler Vadisi sular altında kaldı.

Altındağ ilçesinde de öğleden sonra başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gültepe Mahallesi’nde su birikintilerinde mahsur kalan sokak hayvanları da zor anlar yaşadı.

Alt geçitlerde su birikintileri oluştu

Ankara’daki birçok alt geçitte sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken, Gazi Üniversitesi önündeki alt geçidi su bastı. Balgat alt geçidiyse trafiğe kapandı.

Sıhhiye’deki Aksu Kavşağı’na çıkan yollar, biriken su nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

AFAD’dan uyarı

AFAD’dan SMS yoluyla gönderilen mesaj ile Ankaralılara uyarıda bulunuldu.

Mesajda, “Bugün ilinizde yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sel, dolu tehlikelerine karşı tedbirli olun” ifadelerine yer verildi.