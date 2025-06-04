Ankara'da Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Ankara’da Kurban Bayramı boyunca otobüsler, metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek.

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EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre başkentte Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran saat 06:00’dan son günü olan 9 Haziran saat 23:59’a kadar toplu taşıma ücretsiz.

Ayrıca kentte yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri sağlanacak.

EGO Genel Müdürlüğü bayramda, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı’nda dört, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda iki ve Ortaköy Mezarlığı’nda bir olmak üzere toplam yedi solo EGO otobüsüyle saat 08:00-18:00 arasında ring hizmeti verecek.