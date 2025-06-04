Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Ankara’da Kurban Bayramı boyunca otobüsler, metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek.

Fotoğraf: AA

EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre başkentte Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran saat 06:00’dan son günü olan 9 Haziran saat 23:59’a kadar toplu taşıma ücretsiz.


Ayrıca kentte yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri sağlanacak.

EGO Genel Müdürlüğü bayramda, arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı’nda dört, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda iki ve Ortaköy Mezarlığı’nda bir olmak üzere toplam yedi solo EGO otobüsüyle saat 08:00-18:00 arasında ring hizmeti verecek.

SON HABERLER

Ankara'da Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Ankara’da Kurban Bayramı boyunca otobüsler, metro ve Ankaray ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre başkentte Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 6 Haziran saat 06:00’dan son günü olan 9 Haziran saat 23:59’a kadar toplu taşıma ücretsiz. Ayrıca kentte yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren servisleri sağlanacak. EGO Genel Müdürlüğü […]