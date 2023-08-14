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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Tokat’ta rahatsızlanan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara’ya sevk edilen 51 yaşındaki Nadir Yeşilkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın haberine göre Sulusaray ilçesine bağlı Ballıkaya köyünde ikamet eden Yeşilkaya, 15 gün önce vücuduna yapışan keneyi çıkardı.


Bir süre sonra rahatsızlanan ve Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan Yeşilkaya, 10 gün önce Ankara Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Nadir Yeşilkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Akşam Postası / 14 Ağustos 2023

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