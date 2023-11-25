Ankara’da ‘gürültü’ cinayeti: Aynı aileden iki kişi pompalı tüfekle öldürüldü

Ankara’da aynı aileden biri çocuk kişi kişi, ‘gürültü’ nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

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AA’nın aktardığına göre Ankara’nın Keçiören ilçesinde asansör tamiri ve gürültü nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında 59 yaşındaki Hüseyin A. pompalı tüfeğiyle 49 yaşındaki Uğur Şahan ve 15 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Şahan’ı vurdu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırıda eşini ve oğlunu kaybeden 46 yaşındaki Sevda Şahan ve apartman yöneticisi Sema Taşkıran (46) yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Şahan ve Taşkıran hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Hüseyin A, pompalı tüfeğiyle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Apartman yöneticisi Sema Taşkıran ve şüpheli Hüseyin A. arasında asansör tamiri ve gürültü nedeniyle daha önce de tartışma yaşandığı iddia edildi.