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Yaramazlara biraz batar!

Ankara’da ‘gürültü’ katliamı: Aynı aileden beş kişiyi tüfekle öldürdü

Ankara’da aynı aileden ikisi çocuk beş kişi, ‘gürültü’ nedeniyle tartıştıkları komşuları tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına Sincan’da aynı binada altlı üstlü oturan komşular arasında tartışma çıktı.


72 yaşındaki T.Ü, aynı aileden B.T. (71), H.T. (41), S.T. (40), M.T. (13) ve C.T’yi (11) tüfekle vurdu. Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

B.T, H.T, M.T. ve C.T. olay yerinde, S.T. de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli T.Ü, tüfeğiyle birlikte Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Taraflar arasında zaman zaman gürültü nedeniyle tartışma yaşandığı öğrenildi.

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