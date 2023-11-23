Ankara’da ‘gürültü’ katliamı: Aynı aileden beş kişiyi tüfekle öldürdü

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarılırken diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.