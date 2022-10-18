Ankara’da çok sayıda cadde ve sokak Erdoğan’ın katılacağı tören nedeniyle trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da katılacağı ‘Muhtarlar Evi Açılış Töreni’ nedeniyle yarın sabah saat 7’den itibaren Kızılay ve çevresindeki caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusuna göre program sona erene kadar kapanacak yollar şöyle:

* Esat Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Tunalı Hilmi Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Olgunlar Caddesinin Atatürk Bulvarı ile Libya Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Konur Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Karanfil Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Kızılırmak Caddesinin Esat Caddesi ile Becerikli Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Bankacı Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Güfte Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Tunus Caddesinin Esat Caddesi ile J.F. Kenndy Caddesi arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Vekâletler Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Mediha Eldem Sokağın Meşrutiyet Caddesi ile Binektaşı Sokak arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Binektaşı Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Bardacık Sokağın Olgunlar Caddesi ile Hacıyolu Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Büklüm Caddesinin Esat Caddesi ile Bilezik Sokak arası arasında kalan kısmı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü

* Akay Kavşak’ta bulunan alt geçitlerin tamamı (Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Tunus Caddesi) çift yönlü,

* İhtiyaç duyulması halinde Atatürk Bulvarının Kuğulu Park ile 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü