Ankara’da bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alınmak istenirken intihar etti

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişiyi yaralayan zanlı, polis tarafından gözaltına alınmak istenirken evinde intihar etti.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 14.10 sıralarında Bentderesi dolmuş duraklarında silahlı yaralama ihbarı alındı.

Olay yerine giden polis ekipleri, N.A’nın bir kişi tarafından tabancayla vurularak bacağından yaralandığı ve daha sonra hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaştı.

Yaralıyla yapılan görüşmede, olayın yağma suçundan araması bulunan M.A. tarafından düzenlendiği öğrenildi.

Arama çalışması başlatan ekipler, zanlıya Etlik General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi’nde ulaştı. Elinde iki tabancayla bulunan M.A, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak silahı başına doğrulttu.

İkna çabalarına olumsuz yanıt veren zanlı, daha sonra başına tabanca dayalı şekilde yürüyerek yakınlardaki evine gitti. Burada da polisin ikna çalışmaları devam ederken M.A’nın elindeki silahla başına ateş etmesi üzerine, ekipler eve girdi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan zanlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.