Ankara merkezli soruşturmada tutuklanan gazeteciler tahliye edildi

Ankara merkezli soruşturma kapsamında tutuklanan dokuz gazeteci tahliye edildi.

Fotoğraf: MA

Gazeteciler Ankara Başsavcılığının 20 Ekim 2022’de başlattığı soruşturma kapsamında 29 Ekim’de tutuklanmıştı.

Mezopotamya Haber Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA Ankara Haber Şefi Deniz Nazlım, MA muhabirleri Berivan Altan, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Emrullah Acar, Ceylan Şahinli, JinNews muhabirleri Habibe Eren, Öznur Değer ve adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılan MA muhabiri Zemo Ağgöz ile eski MA stajyeri Mehmet Günhan’ın ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılandıkları davanın ilk duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

MA’da yer alan habere göre tutuklu dokuz gazeteci de tahliye edildi.