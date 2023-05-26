‘Ankara JİTEM davası’nda tüm sanıklar hakkında beraat kararı

Ankara JİTEM Davası’nda tüm sanıklar hakkında beraat karar verilirken, dosyada yargılanan kalmadı.

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Ankara ve çevre kentlerinde 1993-1996 yılları arasında Altındağ nüfus müdürü Abdülmecit Baskın’ın da aralarında olduğu 19 kişinin ölümüyle ilgili açılan JİTEM davasının yedinci duruşması Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dosyada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski özel harekat polisleri Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel ve Enver Ulu da dahil 19 sanık bulunuyordu.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre duruşma savcısı, sanıklar hakkında verilen beyanların ‘çelişkili olması’ ve ‘yeni bir delil elde edemeyecek kadar süre geçmesi’ nedeniyle beraat talep etti.

Katılan avukatları mütalaaya karşı süre talep etti. Mahkeme heyeti katılan avukatlarının süre talebini ‘mahkemeyi uzatmaya yönelik olduğunu’ savunarak reddetti.

Sanık avukatları iddia makamının mütalaasına iştirak ettiklerini dile getirerek sanıkların beraatlerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme tüm sanıklar hakkında beraatine karar verdi.