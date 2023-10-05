Ankara Film Festivali’nde yarışacak filmler belli oldu

Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak filmler belli oldu. Festivalde bu yıl dokuz film yarışacak.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 2-10 Kasım arasında düzenlenecek 34’üncü Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nın filmleri belirlendi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol, sinema yazarı Murat Erşahin ve Başkent Üniversitesi GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihan Gider Işıkman’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu dokuz film festivalde yarışacak.

2023’te ulusal ve uluslararası festivallerden ödülle dönen ve Türkiye prömiyerini Ankara Film Festivali’nde yapacak filmlerden oluşan bir panorama sunacak Ulusal Uzun Film Yarışması’nda; Kıvanç Sezer’in 8X8, Melis Önel’in Aniden, Umut Evirgen’in Annesinin Kuzusu, Fikret Reyhan’ın Cam Perde, Tunahan Kurt’un Karganın Uykusu, Ayşe Polat’ın Kör Noktada, Umut Subaşı’nın Sanki Her şey Biraz Felaket, Cemil Ağacıkoğlu’nun Son Hasat ve Nehir Tuna’nın Yurt filmleri yarışacak.

Festivalin ‘En İyi’lerine ödülleri 10 Kasım’da Festival Ödül Töreni’nde sunulacak.

Festival En iyi Ulusal Uzun filme 100 bin, Mahmut Tali ilk Film Ödülü’ne 40 bin TL para ödülü veriyor. Festivalde bu sene ayrıca en iyi film ödülü kazanan filmin yönetmenine bir sonraki filmi için ilk defa yapımcı Cemal Okan tarafından ‘Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü’ verilecek.

Ulusal Uzun Film Yarışması jüri üyeleriyse önümüzdeki günlerde açıklanacak.