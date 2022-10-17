Ankara Film Festivali’nin jürisi açıklandı: En İyi Film Ödülü Murat Özer anısına verilecek

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 3-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33’üncü Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nın jürisi belli oldu.

Pelin Esmer – Melisa Sözen – Serdar Orçin – Feza Çaldıran

Jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Pelin Esmer’in üstlendiği yarışmanın diğer jüri üyeleri müzisyen Can Atilla, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, yazar İlhami Algör, oyuncu Melisa Sözen, akademisyen Özlem Köksal ile oyuncu Serdar Orçin’den oluştu.

Murat Özer

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yer alan bir filme verilen SİYAD En İyi Film Ödülü ise mart ayında kaybettiğimiz sinema yazarı ve eleştirmen Murat Özer anısına verilecek.

Bu yıl SİYAD jürisi Murat Özer’in yakın arkadaşları sinema yazarları Burak Göral, Erkan Aktuğ ve Şenay Aydemir’den oluşuyor.