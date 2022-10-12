Ankara Film Festivali Onur Ödülleri açıklandı

Ankara Film Festivali’nin bu yılki Onur Ödülleri Zülfü Livaneli, Rengim Gökmen, Sevin Okyay, Ceylan Özgün Özçelik ve Farah Zeynep Abdullah’a verilecek.

Zülfü Livaneli – Sevin Okyay – Ceylan Özgün Özçelik – Rengim Gökmen – Farah Zeynep Abdullah

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından bu yıl 3-11 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 33’üncü Ankara Film Festivali’nin açılış töreninde farklı alanlarda Onur Ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

‘Aziz Nesin Emek Ödülü’ yazar, müzisyen, senarist ve yönetmen Zülfü Livaneli’ye, ‘Sanat Çınarı Ödülü’ orkestra şefi Rengim Gökmen’e, ‘Kitle İletişim Ödülü’ ise çevirmen, sinema yazarı, gazeteci, yazar Sevin Okyay’a verilecek.

Festivalin sinema alanındaki çalışmalarıyla farklılık yaratan, kendi inandığı yolda ilerleyen ve üreten isimlere bu yıl ilk kez vereceği ‘Sinemada Yeni Soluk Ödülü’ne ise sinema yazarlığı ve sinema programlarıyla başladığı kariyerine yapımcı, yönetmen, senarist olarak devam eden Ceylan Özgün Özçelik ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah layık görüldü.