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Yaramazlara biraz batar!

Ankara derbisini evli çift yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1’inci ligde Ankara derbisini Ankaralı evli çift yönetecek.

Fotoğraf: DHA

Pazar günü saat 17.00’de oynanacak Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinin hakemi Burak Pakkan olarak açıklanırken mücadelenin 4’üncü hakemi Gamze Durmuş Pakkan olacak.


Üç ay önce hayatlarını birleştiren çift derbide birlikte görev yapacak. Türk futbol tarihinde ilk kez evli bir çift birlikte maç yönetecek.

Gamze Durmuş Pakkan, iki takımın sezon öncesi oynanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası maçını da yönetmişti. Burak Pakkan ise daha önce Ankaragücü alt yapısında iki sene futbol oynadıktan sonra aktif futbolculuğu bırakmış ve hakemliği seçmişti. Burak Pakkan iki takımın maçında ilk kez maçında düdük çalacak.

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