Andy Murray bu yıl kazanacağı para ödüllerini Ukraynalı çocuklar için bağışlayacak

Britanyalı tenisçi Andy Murray 2022 sezonunda kazanacağı para ödüllerini Ukrayna’daki çocuklar için bağışlayacağını duyurdu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 14’üncü gününe girildi. İki milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Murray, Twitter’da elçisi olduğu UNICEF aracılığıyla bağışı yapacağını ilan etti. Üç Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçi şunları kaydetti: “Ukrayna’da artan çatışma nedeniyle 7,5 milyondan fazla çocuk risk altında. Acil tıbbi yardım malzemeleri ve erken çocukluk gelişim kitlerinin sağlanmasına yardımcı olmak için UNICEF (UK) ile çalışıyorum. Eğitimin devam etmesi de hayati önem taşıyor. UNICEF bir yandan hasar görmüş okullarından yenilenmesine destek verirken, yerinden edilmiş çocukların eğitime erişimi için de çalışıyor. Ukrayna’daki çocukların barışa ihtiyacı var.”