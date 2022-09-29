Andropoz’dan yeni tanıtım: ‘Artık değişim vakti abicim, dünya eskisi gibi değil’

Dijital yayın platformu Netflix, senaryosunu Engin Günaydın’ın yazdığı, Taylan Biraderler’in yönettiği ‘Andropoz’ dizisinden yeni tanıtım paylaştı.

Marmaris’te ailesiyle mütevazı bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf’un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alan Andropoz dizisinde Engin Günaydın’a başrollerde Derya Karadaş, Tamer Karadağlı ve Turgut Tunçalp eşlik ediyor.

Netflix 7 Ekim’de yayına girecek dizisi Andropoz’dan yeni bir tanıtım paylaştı.

Andropoz’un konusu özetle şöyle:

“50’li yaşlarının başındaki evli ve iki çocuk babası karakter, bedeninin yaşlanmasını kafasına takan birine dönüşüyor ve dış görünüşünü, yaşam tarzını farklılaştırmak istiyor. En büyük hayali ise Meryem ile evlendikleri günden beri oturdukları evden, deniz kenarında bir eve taşınmak. Hikâye, Yusuf’un bu evi almak uğruna giriştiği mücadele esnasında kız kardeşi ve eniştesiyle olan aile ilişkilerini odaklanırken; bir yandan da evin sahibi Mahmut Timuçin’in zengin dünyasının karanlık taraflarına da mizahi bir dille değinecek.”