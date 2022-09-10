Engin Günaydın başrolde: ‘Andropoz’un yayın tarihi belli oldu

Senaryosunu Engin Günaydın’ın yazdığı, Taylan Biraderler’in yönettiği ‘Andropoz’ dizisi 7 Ekim’de Netflix’te izleyiciyle buluşacak.

Fotoğraflar: Netflix

Dijital dizi/film platformu Netflix, Marmaris’te ailesiyle mütevazı bir hayat süren tuhafiyeci Yusuf’un orta yaş bunalımının etkisiyle kendinden başlayarak tüm hayatını değiştirme çabasını konu alan ‘Andropoz’un yayın tarihini diziden ilk görsellerle duyurdu.

Engin Günaydın’ın yazıp oynadığı dizinin yönetmenliğini Taylan Biraderler üstleniyor, başrollerde; Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş, Turgut Tunçalp yer alıyor. Andropoz’un oyuncu kadrosunda ayrıca Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Yuliia Sobol, Doğa Zeynep Doğuşlu, Ergin Torun, ve Melissa & Merih Dilber gibi isimler de var.

Netflix dizinin konusunu şöyle özetliyor: “50’li yaşlarının başındaki Marmarisli, evli ve iki çocuk babası tuhafiyeci Yusuf, bedeninin yaşlanmasını kafasına takan bir adama dönüşmektedir. Dış görünüşünü ve yaşam tarzını değiştirmek ister. En büyük hayali ise Meryem ile evlendikleri günden beri oturdukları evden, deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Hikâye, Yusuf’un bu evi almak uğruna giriştiği mücadele esnasında kız kardeşi ve eniştesiyle olan aile ilişkilerini odaklanırken bir yandan da Yusuf’un satın almak istediği evin sahibi Mahmut Timuçin’in zengin dünyasının karanlık taraflarına da mizahi bir dille değinmektedir.”