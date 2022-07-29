Analiz: ‘Antisosyal’ medya dönemine hoş geldiniz

Snapchat, Twitter ve Pinterest gibi ABD’nin önde gelen sosyal medya şirketlerinin çoğu artık halka açıldıkları günden daha az değere sahip. Meta hisseleri (eski adıyla Facebook) şimdi tüm zamanların en yüksek seviyesinin yarısından daha azında işlem görüyor. Peki, bu durum sosyal medyayla ilgili neyi gösteriyor?

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Washington Post’tan Tyler Cowen Twitter gibi sosyal medya araçlarını daha çok kamuya seslenen kişilerin kullanacağını, çoğunluğun YouTube gibi video içeriklerin paylaşıldığı veya Whatsapp gibi özel mesajlaşma platformlarına kayacağını söylüyor.

2001-2012 arasında blog yazıları popülerdi. Belli bir konuda uzun yazılar insanların hoşuna gidiyordu. Sonrasında, Twitter gibi platformların yayılmasıyla kısa yazıları okumanın daha eğlenceli olduğu görüldü. Böylelikle, blogların popülerliği azalmaya başlamıştı.

Şimdiyse insanlar YouTube ve TikTok gibi video içeriklerini tüketmeyi ve üretmeyi daha çok seviyor. Bunun haricinde, kullanıcılar daha küçük kitlelerle iletişim kurmayı tercih ediyor. Örneğin özel mesajlaşmalar, flörtler, artan kilitli hesaplar ve daha fazlası…

Kamuoyunun geneli tarafından tanınan insanlar, Twitter gibi mecralarda insanlara seslenmeye devam edecek ve bu platformlar önemini kaybedecek olsa da var olmaya devam edecek. Bu dönemde, insanların taleplerinin değişmesiyle video ağırlıklı ve daha sınırlı kişiyle doğrudan konuşabildiğimiz platformlar daha popüler hale gelmeye başlayacak.