Anadolu Efes’ten tarımsal ekonomiye 800 milyon lira katkı

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı Can Çaka, “Bu sezon Türkiye’nin tarımsal ekonomisine katkımızın yaklaşık 800 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

2018’den bu yana akıllı tarım uygulamaları üzerinde çalışmalar yapan Anadolu Efes, çiftçilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilgili yetkinliklerinin geliştirilmesine de destek sağlıyor.

Adıyaman’da hasat etkinliği

Bilim insanları ve akademisyenler, iklim krizinin tarım ve gıda güvenliği üzerindeki etkileriyle mücadelede agroekolojik çözümlere işaret ediyor.

Anadolu Efes de bu kapsamda, Anadolu topraklarının kadim tarım pratiklerini, iklim değişikliği karşısında daha dirençli hale getirecek projeler üzerinde çalışıyor. Şirketin tarım alanındaki çalışmalarının ayrıntıları, arpa üretilen illerden Adıyaman’daki hasat etkinliğinde paylaşıldı.

CEO Can Çaka, şunları söyledi: “Arpa bizim üretimimizin en hayati ham maddesi, aynı zamanda dünyada kültüre alınmış en eski tahıllardan biri ve belki de en önemlisi. Bu nedenle Anadolu Efes olarak biz arpanın geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle çok ilgiliyiz. En önemli paydaşlarımızdan çiftçilerimizle kurulduğumuz günden bu yana omuz omuza çalışarak ham maddelerimizin kalitesini güvenceye alıyoruz. Gelecek nesillere cömert topraklarımızı aktarabilmek için de sürdürülebilir tarım uygulamaları konusunda çiftçilerimizin yetkinliklerini geliştiriyor, onlara gerekli araçları sunuyoruz.“

1982’den bugüne Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı’nda Ar-Ge çalışmalarıyla kendi tohumlarını geliştirdiklerine dikkat çekip ve tescilli 17 arpa tohumlarının bulunduğunu söyleyen Çaka şöyle devam etti: “Son yıllarda kuraklığa dayanıklı tohumların geliştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve tohumların uluslararası standartlarda kimliklendirilmesine daha da ağırlık veriyoruz. Bu bağlamda Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi’yle işbirliğinde yeni bilimsel çalışmalara başladık. Bu sezon Türkiye’nin tarımsal ekonomisine katkımızın yaklaşık 800 milyon lira seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Can Çaka (solda) ve Onur Altürk.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Onur Altürk de 2021-2022 sezonunda Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi olmak üzere toplam 330 bin dekarlık, yani yaklaşık 45 bin futbol sahası büyüklüğünde bir üretim alanından arpa tedarik ettiklerini ifade etti.

Türkiye’de maltlık arpa üreten ilk bira şirketi olduklarını söyleyen Altürk, “Pandemi sonrasında içinden geçtiğimiz zorlu dönemde çiftçilerimizi desteklemek ve maltlık arpa üretiminin sürdürülebilirliğini güvence altına almak için toplam 10 milyon TL’ye varan bir ‘Çiftçi Teşvik Paketi’ sunduk” dedi.

Doğal kaynakların sorumlu kullanılması gerekliliğine de dikkat çeken Altürk, çiftçileri akıllı tarım uygulamaları kapsamında teknolojiyle tanıştırmanın yanı sıra sürdürülebilir tarım uygulamaları konusundaki yetkinliklerini artırmak için eğitim programları sunduklarını vurguladı. Altürk, kendi ziraat mühendislerinin de sürekli sahada çalışmaları takip ettiğini ve çiftçiler ile omuz omuza onlara danışmanlık verdiğini belirtti.

Sertifikalı tohum dağıtımını bu sezon yüzde 50 artıran Anadolu Efes, çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübre gibi tarımsal girdiler için finansal destek sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yıllık ortalama 6 ila 7 milyon ton arasında arpa yetiştiriliyor. Bunun sadece yüzde 1,5-2’sinin maltlık arpa olarak bira üretiminde kullanılmaya uygun olduğunu ifade eden şirket yetkilileri, Türkiye’de yetişen maltlık arpa miktarının ihracat yapılabilecek seviye gelmesi için de çalıştıklarının altını çizdi.