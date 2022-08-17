Anadolu Efes’in 2021 sürdürülebilirlik raporu: İklim krizi odaklı 104 proje hayata geçirildi

Anadolu Efes, 13’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı. Buna göre şirket geçen yıl iklim krizi odaklı 104 projeyi hayata geçirirken toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını ise yüzde 30 oranında artırdı.

Anadolu Efes, faaliyet gösterdiği ülkelerde aynı zamanda sosyal etkisini artırmak için çalışırken çevresel etkisini de azaltmaya çabalıyor.

2021’de iç ve dış paydaşlarından aldığı görüşlerle sürdürülebilirlik önceliklendirme analizini ve küresel sürdürülebilirlik yönetişim yapısını güncelleyen Anadolu Efes, 2021 yılı boyunca iklim krizi odaklı 107 milyon TL değerinde 104 projeye imza attı. Şirket, bir önceki raporlama dönemine göre toplumsal kalkınma odaklı yatırımlarını yüzde 30 oranında artırarak 12,6 milyon TL yatırım yaptı. Bu yılki hedef toplumsal kalkınma odaklı 40 projeye imza atmak.

Anadolu Efes’in operasyonlarının olduğu tüm ülkeleri kapsayan 2021 Sürdürülebilirlik Raporu, 5 Ağustos Dünya Bira Günü’nde yayınlandı. 17 küresel amaç ışığında etki odaklı liderlik anlayışıyla çalışan şirket, 2021 raporunda yer verdiği 49 projeyle 15 hedef ve 36 alt hedefe katkı sunuyor.

‘Yönetim kurulu seviyesinde takip ediliyor’

Topluma değer katmayı öncelikleri arasına aldıklarını vurgulayan Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO Can Çaka, raporu değerlendirirken şunlara dikkat çekti: “2021 yılında başarıya giden yolda önemli adımlar attık. Önceliklendirme analizimizi faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalardaki iç ve dış paydaşlarımızı kapsayacak şekilde güncelledik. Sürdürülebilirliğin kurumsal stratejimize entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmak adına 2021 yılında yönetişim yapımızı yeniledik. Bir önceki yıl çok sağlam bir yol haritası ile ortaya koyduğumuz 2030 hedeflerimiz ve Pozitif Etki Planı’mız rehberliğinde faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeki sürdürülebilirlik çalışmalarını Küresel Sürdürülebilirlik Komitesi ile tek bir merkezden yönetiyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz yönetim kurulu seviyesinde takip ediliyor.

2021, iklim krizinin sonuçlarıyla daha da yüzleşilen bir yıl oldu. Raporlama döneminde tüm operasyonlarımızda, iklim krizi odaklı toplamda 107 milyon TL değerinde 104 proje gerçekleştirerek çevresel etkimizi azaltmayı amaçladık. Geçtiğimiz yıl bira üretim emisyon yoğunluğunu yüzde 7 oranında azalttık. Su verimliliğini artırmak ve su risklerini minimize etmek adına 61 milyon TL değerini aşan 30 projemiz bulunuyor. İş Dünyası Plastik Girişimi’ne verdiğimiz 2023 plastik taahhüdümüzün ise yüzde 63’ünü 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdik ve virgin plastik kullanımını toplamda 504 ton azalttık.”

‘Eşit işe eşit ücret’ belgeledi

Dünyada ‘erkek egemen’ olarak algılanan bira sektöründe kadınların tüm birimlerde yapıcı ve dönüştürücü güç olduğuna inandıklarını da belirten Çaka, “Türkiye operasyonlarımızda FMCG sektöründe ‘İş’te Eşit Kadın’ sertifikasını alan ilk şirket olmuştuk. 2030 hedeflerimiz kapsamında 2023’e kadar cinsiyet farkı gözetmeksiniz tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliğini sunduğumuzu belgeleyeceğiz demiştik. 2023 yılına gelmeden 2021 raporlama döneminde ‘Eşit işe eşit ücret’ anlayışımızın göstergesi olarak Türkiye, Moldova, Gürcistan ve Kazakistan’da ücret politikasına göre cinsiyetler arası çalışan ücret oranında fark olmadığını Pricewaterhouse Cooper’s’dan (PwC) bağımsız güvence görüşü alarak belgelendirdik” dedi.

*Anadolu Efes 2021 Sürdürülebilirlik Raporunun tamamı