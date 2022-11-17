Anadili için ‘Ölüyor’ diyen oyuncu Charlize Theron’a tepki yağdı

Güney Afrikalı-ABD’li oyuncu Charlize Theron’un (47) anadili Afrikanca’nın ‘ölmek üzere olan bir dil’ olduğunu söylemesi tepki çekti.

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Hollywood yıldızının Afrikanca’yla ilgili yorumları SmartLess Podcast adlı bir podcast yayınında geldi. Güney Afrika’da büyüdüğünü ve 19 yaşına gelene kadar sadece Afrikanca konuştuğunu anlatan Theron, bu yaştan sonra İngilizce öğrendiğini ve Amerikan aksanıyla konuştuğunu söyledi.

Bu dili 44 kişinin konuştuğuna dair espri yaptı ve “Afrikaanca ölüyor” diyerek konuşmanın yararı olmadığını söyledi.

Theron’un bu sözleri Güney Afrika’da yaşayan ve Afrikaanca konuşanları kızdırdı.

Afrikaanca şarkılar söyleyen Steve Hofmeyr, ‘en iyi küfürlere sahip dilin önemli bir değer olduğunu’ söyledi.

Oyuncu Tim Theron, “Afrikanca ölmüyor. Her gün yeni filmler çekiliyor, şiirler, şarkılar yazılıyor” diyerek tepkisini gösterdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Charlize Theron’u ‘köklerinden utanmak’la suçladı. Bazıları, ünlü oyuncunun siyah nüfusa ‘yaranmaya çalıştığını’ savundu.

Bir kısmı da ‘Afrikaanca’nın Apartheid’la (ırk ayrımcılığı) sıkı bağı olduğu için’, Güney Afrika’yı beyaz azınlığın yönettiği dönemde dayattığı dil olmasından dolayı Theron’a destek verdi.

Analist ve sanatçı Prof. Pitika Ntuli şunları söyledi: “Afrikaanca Afrika’da gelişmiş bir dil. Apartheid döneminde insanları kutuplaştıran bir dil oldu. Ülkedeki birçok insan dil konusunda eşitliğin sağlanamadığını düşünüyor. Buna üniversitelerde daha fazla Afrika dili dersi olmasını isteyen öğrenciler de dahil. Ama tüm bunlar Afrikaanca ölüyor anlamına gelmiyor.”

2011 verilerine göre Güney Afrika nüfusunun sadece yüzde 13’ü ilk dil olarak Afrikaanca konuşuyor. Ülkede 11 dil konuşuluyor.