Afrikaanca testini geçemeyen Ryanair’le uçamayacak

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair’in ‘Güney Afrikalı yolcuları dil testine tabi tutması’ tepki çekti. Şirket ayrımcılıkla suçlandı.

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BBC’nin haberine göre, Ryanair, İrlanda ve Birleşik Krallık – İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda- uçuşları için bilet alan yolcuların Güney Afrika’da kullanılan 11 dilden Afrikaanca (Afrikaans) testine girmeleri gerektiğini, geçemeyenlerin yolculuk yapamayacağını, bilet paralarının iade edileceğini açıkladı. Testte, ülkede kullanılan telefon kodları, devlet başkanının kim olduğu gibi soruların yer aldığı aktarıldı.

Güney Afrika’yı beyaz azınlığın yönettiği dönemde dayattığı dilde test yapılması tepki çekti.

Havayolu şirketi, sahte Güney Afrika pasaportuyla yolculuk edilmesinin önüne geçmek amacıyla bu yola başvurduklarını ve çok basit bir test hazırlandığını açıklayarak savunma yaptı ancak Güney Afrika kamuoyu ikna olmadı.

Çoğu kişi bu dili bilmediklerini, günlük yaşamda kullanmadıklarını ve yolculuğun bu şarta bağlı olmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı şirketi ‘dar görüşlülük’le suçladı. Bir başka Twitter kullanıcısı, Güney Afrika’nın Apartheid (ırk ayrımcılığı) yıllarını geride bıraktığını belirtirken, ‘Kendinizi eğitin’ ifadelerini kullandı.

Şirket yönetimi, BBC’nin neden Güney Afrika’da konuşulan diller yerine bu dilde test yapıldığına dair sorusunu yanıtsız bırakırken Birleşik Krallık yetkilileri kendi sınırlarında böyle bir uygulama talep etmediklerini anımsattı.

2011 verilerine göre Güney Afrika nüfusunun sadece yüzde 13’ü ilk dil olarak Afrikaanca konuşuyor.