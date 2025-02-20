Amerikalıların yarısından fazlası Trump'ın yetki sınırlarını aştığını düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki ilk ayında peş peşe imzaladığı tartışmalı kararnamelerin çoğu kamuoyunda rağbet görmüyor. Amerikalıların yüzde 57’si başkanın yetki sınırlarını aştığını söylüyor.

Milyarder Elon Musk, oğluyla birlikte Oval Ofis’te Trump ve gazetecilere karşı konuşuyor. 11 Şubat 2025. Fotoğraf: The Washington Post

Washington Post-Ipsos anketine göre Amerikalıların yüzde 43’ü Trump’ın ilk ayki eylemlerini desteklerken yüzde 48’i karşı çıktığını söylüyor.

Kesin bir dille reddedenler yüzde 37. Tam destek verenlerin oranıysa yüzde 27.

Destekçileri, yasadışı göçmenleri sınırdışı ettiği ve hükümet harcamalarındaki israfı azalttığı gerekçesiyle Trump’a arka çıkıyor. Ülkenin gidişatından memnun olmayanlarsa başkanın Musk’a kritik devlet programlarını kaldırma izni vermesinden endişeli.

Trump’ın ilk ayki eylemlerini her 10 Cumhuriyetçinin dokuzu desteklerken, 10 Demokratın dokuzu desteklemiyor. Her üç bağımsız seçmenin yalnızca biri destekliyor.

78 yaşındaki Cumhuriyetçi başkanın federal mahkemelerle başı dertte. Bir ayda 70’i aşkın kararname imzalayan Trump’a yetki sınırlarını aştığı ve Anayasa’yı ihlal ettiği gerekçesiyle peş peşe karşı davalar açılıyor.

Birçok kararname şimdilik federal mahkemelerce engellendi, onlarca dava hala sürüyor. Son 40 yılda hiçbir başkan görevdeki ilk 100 gününde dahi bu kadar çok başkanlık kararnamesi imzalamamıştı.

Amerikalıların çoğu Trump’ın yetki sınırlarını aştığı konusunda mutabık, ama yüzde 40’ı attığı her imzada yetkisi olduğunu söylüyor.

Parti Yetki sınırlarını aştı Yetki sınırlarını aşmadı Demokratlar %92 %7 Bağımsızlar %61 %32 Cumhuriyetçiler %20 %79

Trump, kararnamelerine açılan karşı davalara şöyle tepki göstermişti: “Vatanını kurtaran kişi, yasaları ihlal etmiş sayılmaz.“

Şimdiye kadar Trump’ın politikalarına tek engel, federal mahkemeler. Fakat eylemleri Anayasa’ya aykırı bulunmasına rağmen yargı kararlarını reddederse ne olacağı belirsiz, çünkü federal mahkemelerin doğrudan yaptırım gücü yok.

Nitekim her 10 Amerikalının sekizi, başkanın mahkeme kararlarına uyması gerektiğini söylüyor.

Parti Mahkeme kararına uymalı Mahkeme kararına kulak asmamalı Demokratlar %92 %7 Bağımsızlar %82 %9 Cumhuriyetçiler %79 %18

Aynı ankete göre genel olarak Amerikalı yetişkinlerin yüzde 45’i Trump’a ‘görev onayı’ veriyor, yüzde 53’üyse vermiyor.

Trump, Ocak 2021’de başkanlık koltuğundan ayrıldığında görev onayı yüzde 38’di.

Post-Ipsos anketi, 13-18 Şubat tarihlerinde 2 bin 601 Amerikalı yetişkinle çevrimiçi yapıldı. Sonuçların artı veya eksi 2,1 puanlık hata payı var.