‘American Woman’ı yazarken kullanmıştı: 45 yıl önce çalınan gitarına filmi çekilen hikayeyle kavuştu

Kanadalı rock efsanesi Randy Bachman Toronto’da bir otelden çalınan gitarına 45 yıl sonra Tokyo’da kavuştu. Müzisyen meşhur ‘American Woman’ şarkısını da yıllar sonra kavuştuğu ‘sevgilisiyle’ yazmıştı.

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Guess Who grubunun eski gitaristi Bachman bütün gitarların özel olduğunu kabul etmekle birlikte gençliğinde aldığı turuncu 1957 Gretsch 6120 Chet Atkins gitarının yerinin bambaşka olduğunu söylüyor.

İlk pahalı enstrümanı olan gitarı birden fazla işte çalışarak biriktirdiği 400 dolarla almıştı: “Bütün hayatım onun üzerine kurulu. Şarkı yazmak, müzik yapmak, para kazanma için kullandığım aracımdı.”

1977’de Kanada’nın Toronto şehrinde bir oteldeyken çalındığında çok üzüldüğünü anımsıyor: “Üç boyunca ağlamıştım. Benim bir parçamdı.”

Yerini doldurmak için 300 gitar alsa da çabaları nafile kalır.

Röportajlarında sık sık anlattığı çalıntı gitarından son olarak oğluyla birlikte yaptığı Youtube programında bahseder.

2020’de Kanadalı bir hayranı gitarın hikayesini öğrenip bulmayı kafaya takar ve başarır.

William Long gitarın eski resimlerinde görülen ahşap damarlarındaki küçük bir noktayı ‘dijital parmak izi’ olarak kullanarak Japonya’nın başkenti Tokyo’da vintage bir enstrüman mağazasında bulunduğunu ortaya çıkarır. Daha fazla araştırınca Japon müzisyen Takeshi tarafından çalındığı bir videoya rastlar.

Long’un durumdan haberdar etmesi üzerine Bachman gitarın çalıntı olduğunu bilmeden satın alan Takeshi’yle iletişime geçer ve yaptıkları videolu görüşmede gitarını anında tanır: “Ağlamaya başladım. Gitarım neredeyse benimle konuşuyor gibiydi: Eve geliyorum”

Takeshi benzeri bir gitarla takas etmek şartıyla Bachman’ın sevgilim dediği gitarını geri vermeyi kabul eder.

Bachman gitarının ikiz kardeşiyle. Fotoğraf: Randy Bachman

Bachman arayışları sonucu gitarın ‘kız kardeşini’ bulur: Aynı hafta üretilmiş, seri numaraları benzer, üzerinde herhangi bir değişiklik ya da tamirat yapılmamış ‘ikiz kız kardeşini’.

“Gitarımı yeniden bulmam mucizeydi” diyen Bachman ikiz kız kardeşini bulabilmiş olmasınıysa bir başka mucize olarak nitelendiriyor.

Takeshi kendisi de bir gitarcı olarak Bachman’ın gitarını ne kadar özlediğini tahmin edebildiği için geri vermeye ikna olduğunu anlatıyor: “Sekiz yıldır benim gitarımdı. Geri verdiğim için çok üzgünüm ama Bachman 45 yıldır bu üzüntüyü yaşıyor, şimdi üzülme sırası başkasında.”

Tokyo’daki gitarın devirteslim töreninde ikili sahnede Bachman’ın gitarı kullanarak yazdığı şarkılardan biri olan ‘American Woman’ı çaldı. Orijinali Guess Who’ya air olan şarkı Lenny Kravitz’in cover’lamasıyla yıllar sonra yeniden popüler olmuştu.

Bachman ve Takeshi şimdi ‘ikiz‘ gitarlara sahip kardeş gibiler. Gitarla ilgili çekilen bir belgeselde yer alan müzisyenler birlikte ‘Lost and Found’ (kayıp eşya) isimli bir şarkı çalacak.