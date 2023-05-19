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Yaramazlara biraz batar!

Amedspor’un deplasman yasağı yedi yıl sonra kalktı

Diyarbakır’ın önde gelen futbol takımı Amedspor’un deplasman yasağı yedi yıl aradan sonra kaldırıldı.

Fotoğraf: Amedspor
Fotoğraf: Amedspor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve play-off’u garantileyen Amedspor’un yedi yıldır deplasman yasağı bulunuyordu.


Amedspor, deplasman maçlarında getirilen taraftar yasağı uygulamasının yedi yıl aradan sonra kalktığını duyurdu.

Diyarbakır temsilcisi kulübün Twitter açıklaması şöyle:“20 Mayıs Cumartesi günü, saat 15:00’de İzmir Menemen Şehir Stadında oynayacağımız Menemen F.K karşılaşması için deplasman yasağı bulunmamaktadır. Misafir takım biletleri maç günü gişeler de satılacaktır. Bilet fiyatı 40 TL olarak belirlenmiştir.”

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