Amedspor’un deplasman yasağı yedi yıl sonra kalktı

Diyarbakır’ın önde gelen futbol takımı Amedspor’un deplasman yasağı yedi yıl aradan sonra kaldırıldı.

Fotoğraf: Amedspor

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve play-off’u garantileyen Amedspor’un yedi yıldır deplasman yasağı bulunuyordu.

Amedspor, deplasman maçlarında getirilen taraftar yasağı uygulamasının yedi yıl aradan sonra kalktığını duyurdu.

Diyarbakır temsilcisi kulübün Twitter açıklaması şöyle:“20 Mayıs Cumartesi günü, saat 15:00’de İzmir Menemen Şehir Stadında oynayacağımız Menemen F.K karşılaşması için deplasman yasağı bulunmamaktadır. Misafir takım biletleri maç günü gişeler de satılacaktır. Bilet fiyatı 40 TL olarak belirlenmiştir.”