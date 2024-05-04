Amedspor şampiyonluğunu ilan etti

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Amedspor şampiyon olarak 1’inci Lig’e yükseldi.
Amedspor büyük avantajla girdiği son haftada Menemen Belediyespor’u konuk etti.
Mücadele golsüz tamamlandı. Böylece şampiyon olan Amedspor, 1.Lig’e yükseldi.
Amedspor’un en yakın rakibi Kastamonuspor da deplasmanda Arnavutköy Belediyespor’la 2-2 berabere kaldı.
33 bin kişilik stadın kapasitesi yetersiz kaldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, futbolseverlerin karşılaşmayı izlemesi için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kurdu.
Bitiş düdüğünün ardından kent genelinde şampiyonluk kutlamaları başladı.