Amber Heard Twitter’dan çıktı, sırada başka ünlüler var

Eski kocası Johnny Depp’le girdiği hukuk savaşını kaybettikten sonra inzivaya çekilen ABD’li oyuncu, eski erkek arkadaşı Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasından sonra hesabını kapattı.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın alması filin züccaciye dükkanına girmesine benzedi: Milyarder iş adamı önce üst düzey yöneticilerin işlerine son verdi, sonra mavi tik’li hesaplardan para alacağını duyurdu ve yalnızca şirket içinde değil platformda da kazanlar kaynamaya başladı.

Twitter’ın ‘özgür’ ruhunu koruyup koruyamayacağı tartışması bir yana kullanıcıların en çok kafasını kurcalayan mesele Musk’ın mavi tik’li hesaplardan para alacağını söylemesi oldu.

6,9 milyon takipçisiyle platformu en aktif kullanan ünlü yazar Stephen King, dün attığı iki tweet’le Musk’a önce hakkını teslim etti sonra sarı kart gösterdi.

King, “Dünyanın otomobil kullanma alışkanlıkları konusunda devrim yapan ve müthiş vizyoner yeteneklere sahip olan Elon Musk’a teşekkürler. Tesla’yı ilk alanlardan biriyim, şimdi yeni bir modelini kullanıyorum. Harika araba (bana otomatik pilot gerekmez, teşekkürler). Bununla birlikte, Twitter’a gelince…” diye başladığı paylaşımına şöyle devam etti:

“Musk bana çit boyama cezası alan Tom Sawyer’ı hatırlatıyor. Tom, arkadaşlarını bu işi onun yerine yapmaya ve bu ayrıcalık için kendisine para vermeye ikna ediyor. Musk’ın Twitter’da yapmak istediği de bu. Hayır hayır hayır.”

Ünlüler demir alıyor

Stephen King paylaşımlarıyla gerekirse platformu bırakabileceğini ima ediyor ama bazıları çoktan gitti bile. Johnny Depp’le olaylı şekilde ayrıldıktan sonra 2016 – 2018 arasında Elon Musk’la birlikte olan Amber Heard’e @realamberheard kullanıcı adıyla bulunduğu platformdaki hesabını sildi.

Takipçileri milyonları bulan ABD’li müzisyen, oyuncu, girişimci Toni Braxton, Grey’s Anatomy’nin yapımcısı Shonda Rhimes, şarkıcı ve oyuncu Sara Bareilles gibi isimler de henüz hesaplarını kapatmamış olsalar da eski ruhunu kaybettiğini düşündükleri Twitter’dan ayrılacaklarını duyurdu.