Amazon, yapay zeka destekli Alexa+'ı tanıttı: 'Zeki ve cana yakın'

Amazon popüler sesli asistanı Alexa’nın yapay zeka destekli bir versiyonunu tanıttı.

Fotoğraf: Amazon

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, popüler sesli asistanını 2014’te sesli komutlara yanıt veren ilk Echo cihazıyla birlikte piyasaya sürmüştü.

Euronews‘ün aktardığına göre Alexa’nın yeni versiyonunun ‘daha fazla kişiliğe sahip’ olacağını belirten şirket, ayrıca asistanın kullanıcının ses tonunu algılayabileceğini ve hatta romantik randevular planlayabileceğini açıkladı.

‘Alexa+’ olarak adlandırılan yapay zeka destekli asistan, ücretsiz teslimat ve diğer avantajlardan yararlanmak için şirkete aylık veya yıllık ücret ödeyen Prime üyeleri için ücretsiz olacak.

Üyeler dışında Alexa+’yı kullanmak isteyenler Amazon’a aylık yaklaşık 19 avro (yaklaşık 720 lira) ücret ödemek zorunda.

Tanıtım etkinliğinde Alexa+ “Ben sadece bir asistan değilim, dijital dünyadaki yeni en iyi arkadaşınızım” dedi.

Şirket Alexa+’ın daha doğal, insana benzer bir akışla konuşabileceğini hatta daha fazla kullanıldıkça beslenme tercihleri veya alerjiler gibi bir kullanıcı hakkında daha fazla şey öğrenebileceğini söylüyor.

Amazon’un cihazlar ve hizmetlerden sorumlu başkan yardımcısı Panos Panay, asistanın artık çalışma planları oluşturmak, bebek bakıcısına mesaj atmak ve Uber çağırmak gibi yeni özellikleri olduğunu söyledi. Panay’e göre Alexa+, “Daha önce hiç olmadığı kadar zeki ama aynı zamanda cana yakın”.

Yenilenen Alexa genel olarak milyarlarca avro harcanan yapay zeka start-up’ı Anthropic tarafından geliştirilen büyük dil modellerini kullanıyor.

Öte yandan Amazon’un Alexa ve Echo’dan sorumlu başkan yardımcısı Daniel Rausch, Alexa+’ın ‘modelden bağımsız bir sisteme’ sahip olduğunu ve tamamlamak istediği görevler için en iyi yapay zeka modelini seçebildiğini belirtti.

Amazon, şu anda yalnızca İngilizce konuşan Alexa+’ın kullanımını gelecek ay ABD’de başlatacağını duyurdu. Alexa+, uyumlu cihazların yanı sıra web tarayıcılarında ve uygulamalarında da çalışacak.

Amazon akıllı hoparlör pazarında Apple ve Google gibi diğer teknoloji devleriyle rekabet ediyor.