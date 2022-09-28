Araştırma: Sesli asistanlar çocukların sosyal ve bilişsel gelişimini engelleyebilir

Yeni bir araştırmaya göre, Alexa ve Siri gibi ses komutuyla çalışan dijital asistanlar çocukların empati, merhamet ve eleştirel düşünme becerilerini uzun vadede etkileyebilir.

Fotoğraf: Samantha Kelly (CNN)

Araştırmalar, Google Home, Amazon Alexa ve Apple’ın Siri’si de dahil olmak üzere sesli asistanlardaki hızlı artışın, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimi, özellikle empati, şefkat ve eleştirel düşünme becerileri üzerinde uzun vadeli bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

‘Archives of Diseases in Childhood’ dergisinde yayınlanan araştırmayı yürüten ekipten Anmol Arora, cihazların çocuklar üzerindeki etkileri arasında ‘uygunsuz tepkiler’, ‘sosyal gelişimin engellenmesi’ ve ‘öğrenme fırsatlarının engellenmesi’ olduğunu söyledi.

Araştırmaya göre önemli bir endişe, çocukların ‘esas olarak bir cümle oluşturmak için bir araya gelen koşullanmış kelime ve seslerin bir listesi’ olan cihazlara insani özellikleri ve davranışları aftetmeleri.

Çocuklar cihazları taklit ediyor

Çocuklar cihazları insan olarak algılamaya ve ardından onları taklit etmeye yatkın. Bu nedenle cihazların seslerini, vurgularını veya tonlamalarını değiştirmedeki ‘yetersizliklerini’ de kopyalıyorlar. Diğer bir konuysa, bu koşullu makinelerin çocuklardan ‘lütfen‘ veya ‘teşekkür ederim‘ demesini beklememesi.

Cihazların cevaplayabildiği soruların sınırlı olduğunu söyleyen Arora, “çocuklar, sadece bir talep etrafında oluşan dar bir sorgulamayla karşı karşıyalar. Ayrıca farklı aksanları da ayırt etmekte de zorluk çekebiliyorlar” diyor.

Çocukların tablet ve akıllı telefonlarla ilişkisi üzerine çalışmaları bulunan Dr. Ádám Miklósi, sesli asistanların henüz çok ilkel aşamalarda olduğunu; üreticilerin, bu cihazların insan ve çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini yeterince umursamadığını belirtiyor. Miklósi, cihazlar hakkında “çocuklar tarafından kullanımları için çok daha fazla araştırmaya ve etik kurallara ihtiyacımız var” diyor.