Alexa 10 yaşındaki çocuğa prize taktığı fişe madeni parayla dokunmasını söyledi!

Amazon’un sesli asistanı Alexa, 10 yaşındaki bir çocuğa prize yarım soktuğu fişe madeni para değdirmesini söyledi.

Ciddi bir yaralanmaa sebep olabilecek olay kız çocuğunun Alexa’ya bir challenge sormasıyla başladı. Akıllı asistan çocuğa bir telefon şarjını duvardaki prize yarım takıp dışarıda kalan kısmına bozuk parayla dokunmasını söyledi.

Çocuğun annesi Kristin Livdahl olayı Twitter’dan şöyle anlattı: “Youtube’da daha önce bir eğitmenin sunduğu fiziksel aktivite challenge’larını yapmıştık. Dışarıda hava kötüydü kızın yine bir challenge oyunu oynamak istedi.”

Bu esnada Alexa ‘internette bulduğunu’ söylediği bir challenge önerdi.

‘Penny Challenge‘ adı verilen tehlikeli aktivite TikTok’ta yaklaşık bir yıl önce yaygınlaşan akımlardan biriydi.

Elektrik çarmpası, yangın gibi sonuçları olabilecek challenge’la ilgili itfaiye yetkilileri parmak, el, kol gibi uzuvlarını kaybedilebileceği ve ciddi yaralanmalara sebep olabileceğini söyleyerek uyarıda bulunmuştu.

Anne Livdahl duyar duymaz ‘Hayır Alexa’ diyerek müdahale ettğini ve kızının neyse ki böyle bir şey yapmayacak kadar akıllı olduğunu söyledi.

BBC’ye konuşan Amazon sözcüsü Alexa’nın gelecekte böyle aktiviteler önermesini önleyecek şekilde gerekli güncellemelerin yapıldığını, hatanın düzeltildiğini belirtti.