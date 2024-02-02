Amazon, Prime Video’dan umutlu: 18,9 milyar dolar harcadı

Dünya genelinde birçok medya şirketi içerik harcamalarını kısarken, Amazon 2023’de TV şovları, filmler ve müzik için bir yıl öncesine göre 2 milyar dolardan (yaklaşık 60 milyar lira) daha fazla harcama yaptı.

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Amazon’un geçen yılki toplam video ve müzik gideri yüzde 14 artarak 18,9 milyar dolar (575 milyar 505 milyon lira) oldu.

Variety‘nin haberine göre bu miktarlar, Amazon Prime üyeliklerinde sunulan içeriklerin lisanslama ve üretim maliyetlerinin yanı sıra dijital abonelikler, satılan ya da kiralanan içerikle ilişkili maliyetleri de içeriyor.

Amazon’un CEO’su Andy Jassy, şirketin Prime üyelik programının bir parçası olan Prime Video’nun kendi başına büyük ve kârlı bir iş olacağı görüşünde: “Prime Video’nun kendi başına büyük ve kârlı bir iş olabileceğine olan inancımız artıyor ve Prime üyeleri için ‘Perşembe Gecesi Futbolu’, ‘Yüzüklerin Efendisi’, ‘Reacher’, ‘Bay ve Bay Smith’, ‘Citadel’ ve daha fazlası gibi ilgi çekici özel içeriklere yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

Bu hafta Amazon, ücret ödemek istemeyen üyelerine içerikle birlikte reklam göstermeye başladı.

Bazı analistler Prime Video reklamlarının 2024’te 3 milyar dolardan fazla ek gelir getireceğini tahmin ediyor.

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