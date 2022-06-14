Amazon başlıyor: Kargo yolu gözleyenler artık yukarı bakacak

ABD’li e-ticaret devi Amazon bu yıl içinde ilk kez dron kullanarak paket teslimatı yapmaya başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: Amazon

Dronla teslimat şirketin bir süredir gündeminde ancak bazı engeller nedeniyle birkaç kez ertelendiği duyuruldu.

Prime Air adı verilen uygulamaya başlamak için son yönetmelik onayının beklendiği belirtildi.

Şirketin sitesinden yer alan açıklamaya göre Kaliforniya eyaletindeki Lockeford kasabasında başlayacak. Ardından daha geniş teslimat alanlarına yayılacak. İlk müşterilerden gelen geri dönüşlere göre gerekli düzenlemeler yapılacak.

Uygulamanın amacı paketleri müşterilere bir saaten kısa bir sürede güvenli şekilde teslim etmek.

Dronlar görüş alanının dışına uçurabilecek; bu gözle kontrol edilmesi gerekmediği anlamına geliyor. Bunun yerine aracın insanlara, engellere ya da hayvanlara çarpmasını önlemek için sensörler kullanılacak.

Teslimat evlerin bahçesine yapılacak. Belirlenen teslimat lokasyonuna ulaşan dron alçalacak ve güvenli bir yükseklikten paketi bırakarak yeniden yükselecek.