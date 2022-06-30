Amazon baskılara boyun eğdi: BAE’de arama sonuçları artık ‘renksiz’

E-ticaret devi Amazon Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) gelen baskıya boyun eğerek internet sitesindeki aramalarda LGBTİ+ ilişkili ürünlere kısıtlama getirdi.

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New York Times’ın aktardığına göre BAE hükümeti tarafından ceza tehdidiyle karşı karşıya bırakılan şirket aramalarda gökkuşağı bayrağı, LGBTİ+ ile ilgili kitap gibi ürünler çıkmayacak şekilde kısıtlama getirme kararı aldı.

BAE eşcinselliğin kanunen yasaklanarak suç sayıldığı 69 ülkeden biri

BBC’ye konuşan Amazon sözcüsü “Şirket olarak çeşitlilik, dahiliyet ve eşitlik ilkelerine bağlı kalmaya devam etmek ve LGBTİ+ haklarının korunması gerektiğine inanmakla birlikte operasyonlarımızın sürdüğü ülkelerin kanunlarına uymak zorundayız” diyerek şirketi savundu.