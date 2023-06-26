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Yaramazlara biraz batar!

Amatör maçta kavga: 11 oyuncuya kırmızı kart

Isparta’da Küçük Hacılarspor ile Atabeyspor futbol takımları arasındaki amatör maçta arbede çıkınca 11 oyuncu kırmızı kart gördü.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Isparta Milli Egemenlik Stadı’ndaki karşılaşmanın 20’inci dakikasında iki takım oyuncuları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.


Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle maçın hakemi Hikmet Telli, Küçük Hacılarspor’dan 6, Atabeyspor’dan 5 oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Daha sonra da kavga nedeniyle müsabakayı iptal etti. Bunun üzerine iki takım oyuncuları güçlükle soyunma odasına alındı.

Stat dışına taşan olaylarda, Atabeyspor’a ait bir otobüsün camı kırıldı.

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