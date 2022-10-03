Altın Portakal’a ‘Osman Kavala’ sitemi

Yapımcı ve yönetmen Baran Seyhan, 59’uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yaptığı konuşmada gezi tutuklusu Osman Kavala’nın 65’inci yaş gününü kutlayarak, festival komitesine Kavala belgeselini göstermedikleri için sitemde bulundu.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında dün ‘Hara’ filminin gösterimi yapıldı. Filmin yapımcısı Baran Seyhan ve oyuncular gösterimin ardından izleyicilerle buluştu.

Seyhan, aralarında bulunamayan gezi tutuklusu sinemacılar Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i andıklarını ancak anmadıkları bir ismin daha olduğunu söyledi.

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“Bunu biraz sitemle dile getirmek istiyorum” diyen Seyhan, 1798 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala’nın bugün doğum günü olduğunu aktararak, festivalde anılmamasını ve belgeselinin gösterilmemesine ilişkin rahatsızlığını belirtti:

“Gönlüm açıkçası festivallerin bu kadar zor yapıldığı bir ortamda Osman Kavala’yla ilgili yapılmış şahane bir belgeselin bugün gösterilmesini isterdi. Maalesef bunun için festival programı uygun değildi herhalde ki gösterilmedi.”