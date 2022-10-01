Altın Portakal’da Çiğdem Mater’e destek mesajları: Aşk aşktır, Gezi onurumuzdur

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde konuşan bazı jüri üyeleri ve yönetmenler Gezi tutuklusu yapımcı Çiğdem Toker’e mesaj yolladı.

Aslı Özge (sağda) ve Yeşim Ustaoğlu (solda) / Görseller: Twitter

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Bu yıl 59’uncusu düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk günündeki törende,1974’te ‘Bedrana’ filmiyle ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazanan Perihan Savaş ile 1999’da ‘Gemide’ ve 2006’da ‘Takva’ filmleriyle ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Erkan Can’a, ‘Onur Ödülü’, Zerrin Tekindor’a da ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ verildi.

Törende konuşan Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürilerinden Yönetmen Elif Ergezen, Çiğdem Mater’e şöyle selam gönderdi: “Çekilmemiş belgeseli gerekçe gösterilerek tutsak edilen arkadaşımız Çiğdem Mater’e ve siyasi tutsaklara selam gönderiyoruz.”

Yönetmen Yeşim Ustaoğlu da “Her şeyden önce Çiğdem Mater’e özgürlük” dedi ve ekledi: “Kadınların, çocukların, gençlerin şiddete maruz kalmadığı, öldürülmediği bir dünyanın mümkün olduğuna inancımız devam ediyor!”

Törende konuşan jüri üyesi senarist-yapımcı Aslı Özge’yse, şunları söyledi: “Çekmediğiniz bir film yüzünden hapse girdiğiniz bu günlerin bir an evvel geçmesine, sinemacı dostumuz Çiğdem Mater’in bir an evvel özgürlüğüne kavuşmasını ve başrolünde iki kadın karakter olan, aşkı ve kaybı anlatan bu filmi yapabilmeyi umut ediyorum. Hatırlatmaktan vazgeçmiyoruz. Aşk aşktır. Gezi onurumuzdur. Teşekkürler.”