Altın Koza’da Orhan Kemal Emek Ödülleri Sevin Okyay ve Ertunç Şenkay’a

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-19 Eylül’de düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilecek Orhan Kemal Emek Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.

Fotoğraf: festtr.com

Festival Komitesi, çevirmen, yayıncı, film eleştirmeni, muhabir, spor yazarı, radyocu ve televizyon programcısı Sevin Okyay ile eserleriyle Türk sinemasının gelişim sürecine vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı beş Altın Portakal ve pek çok ödülün sahibi görüntü yönetmeni Ertunç Şenkay’ın ödül alacağını açıkladı.

Okyay ve Şenkay’a ödülleri 13 Eylül’de festivalin açılış programında takdim edilecek.

Ulusal uzun metraj film, uluslararası kısa film, ulusal öğrenci kısa film ve Adana kısa film olmak üzere dört kategoride yarışmanın yer aldığı festivalin Altın Koza Ödülleri, 18 Eylül’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.