‘Altılı masa’ liderlerinden toplantı sonrası mesajlar: Huzur yurdu bir Türkiye mümkün

‘Altılı masa’nın sekizinci toplantısından sonra mesajlar paylaşan muhalefet liderleri, ‘huzur yurdu bir Türkiye’nin mümkün olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter

DEVA Partisi Genel Merkezi’nde toplanan ‘altılı masa’nın sekizinci toplantısı sona erdi. Toplantı ardından her zaman olduğu gibi yazılı açıklama yayınlandı.

Yazılı açıklamadan sonra liderlerden de Twitter üzerinden üst üste açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Tarihin bize yüklediği sorumluluk doğrultusunda sürdürdüğümüz, ülkemizi bu buhrandan kurtarmak ve demokrasiye güç vermek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Ali Babacan olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Demokrasinin, adaletin ve huzurun hâkim olduğu; güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye hedefiyle bir araya geldiğimiz bu değerli toplantı için; Başta ev sahibi Sayın @alibabacan olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum.”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Türkiye’yi bu karanlık günlerden çıkarmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bugünkü 6’lı Masa toplantısına ev sahipliği yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan başta olmak üzere tüm saygı değer genel başkanlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Ev sahipliğini yaptığımız Liderler Zirvesi’ni tamamladık. Değerli genel başkanlara teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olsun.”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Kararlıyız. Hep birlikte güçlü ve müreffeh Türkiye’yi; adalet, liyakat ve istişare ile inşa edeceğiz. Milletimiz müsterih olsun; ‘barış ve huzur yurdu bir Türkiye’ mümkün.”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: “Her bir vatandaşımız için temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirildiği, özgürlükçü ve demokratik Türkiye’yi vatandaşlarımızın desteği ile inşa etme kararlılığında çalışmalarımıza devam ediyoruz.”