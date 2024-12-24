Altı üniversite 105 akademisyen alacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykotu eleştiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TBOB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na “Sen sözde gücünü nereden alıyorsun? Biz senin birliğinde senden güçlüyüz” dedi.