Altı üniversite 105 akademisyen alacak

Altı üniversite, farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 105 akademisyen alacak.
Akademisyen alımlarına ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayınlandı.
Akademisyen alacak üniversiteler şöyle…
- Akdeniz Üniversitesi: 22 öğretim üyesi
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 12 öğretim üyesi
- Erzurum Teknik Üniversitesi: Altı öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi
- Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 13 öğretim üyesi
- İstanbul Beykent Üniversitesi: 36 öğretim üyesi
- İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa): Bir öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi
Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alıyor.