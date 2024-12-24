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Yaramazlara biraz batar!

Altı üniversite 105 akademisyen alacak

Altı üniversite, farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 105 akademisyen alacak.

Fotoğraf: Arşiv

Akademisyen alımlarına ilişkin ilanlar Resmi Gazete’de yayınlandı.


Akademisyen alacak üniversiteler şöyle…

  • Akdeniz Üniversitesi: 22 öğretim üyesi
  • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: 12 öğretim üyesi
  • Erzurum Teknik Üniversitesi: Altı öğretim üyesi ve bir araştırma görevlisi
  • Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: 13 öğretim üyesi
  • İstanbul Beykent Üniversitesi: 36 öğretim üyesi
  • İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa): Bir öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alıyor.

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