Dördüncü mağlubiyet: Türkiye, FIBA Dünya Kupası elemelerinde Sırbistan’a yenildi

Basketbol FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2’nci tur I Grubu ikinci maçında Türkiye, sahasında Sırbistan’a 79-72 mağlup oldu.

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Bu sonuçla milli takım, elemelerde oynadığı altı maçta dört kez yenilmiş oldu. Sırbistan’sa üçüncü galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Sırbistan, Nikola Jokic’in çoğunluğu pota altından olmak üzere 11 sayı kaydettiği ilk periyodu 26-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Alperen Şengün’ün basketleriyle toparlanan Türkiye, 15’inci dakikada farkı 11 sayıya indirdi: 21-32. Son bölümde Jokic’le skor üreten ve farkı açan Sırbistan, Kalinic’in son saniyede uzun mesafeden kaydettiği dış atışla soyunma odasına 47-28 üstün gitti.

Karşılıklı basketler başlayan üçüncü periyotta Sırbistan, 23’üncü dakikada farkı 21 sayıya çıkardı: 31-52. Bu bölümden sonra toparlanan ve 12-0’lık seri yakalayan milli takım, 26’ncı dakikada farkı tek hanelere çekti: 43-52. Türkiye, farkı yedi sayıya kadar indirmesine rağmen son bölümde üç sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan Sırbistan, son çeyreğe 65-55 önde girdi.

Dördüncü periyoda çok iyi başlayan ve seyircinin desteğini arkasına alan Türkiye, Cedi Osman’ın peş peşe kaydettiği basketlerle 37’nci dakikada skorda dengeyi sağladı: 71-71. Kalan bölümde basit hatalar yapan milliler karşısında kritik sayılar bulan Sırbistan, sahadan 79-72 galip ayrıldı.

Karşılaşma kapalı gişe

A Milli Takım’ın Sırbistan’la oynadığı müsabakaya basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma için satışa çıkarılan biletlerin tamamını tüketen taraftarlar, takıma büyük destek verdi.

Novak Djokovic, Sinan Erdem’de

Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic maçı izledi.

Müsabakayı eşi Jelena Djokovic’le saha kenarında takip eden Djokovic’e basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.