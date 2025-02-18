Yoğun kar yağışı nedeniyle altı ilde okullar tatil.
Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre 19 Şubat’ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler şöyle:
- Gümüşhane
- Amasya
- Çorum
- Kastamonu
- Samsun: Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı
- Ordu: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey. Ayrıca kentte Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde de bazı okullar tatil.
Bu il ve ilçelerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de bir gün izinli sayılacak.