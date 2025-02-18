Yoğun kar yağışı nedeniyle altı ilde okullar tatil.

Fotoğraf: AA

Valilik ve kaymakamlıkların açıklamasına göre 19 Şubat’ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler şöyle:

Gümüşhane

Amasya

Çorum

Kastamonu

Samsun: Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik ve Salıpazarı

Ordu: Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru ve Ulubey. Ayrıca kentte Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fatsa, Mesudiye ve Ünye ilçelerinde de bazı okullar tatil.

Bu il ve ilçelerde kamuda görevli hamile ve engelli personel de bir gün izinli sayılacak.