Altı gündür aranıyordu: Yedi yaşındaki Cumali Timi'nin cansız bedeni bulundu

Altı gündür aranan yedi yaşındaki Cumali Timi’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: Milliyet

Küçük çocuk, Adana’nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolmuştu.

İlçeye bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan 27 yaşındaki Karanfil ve 28 yaşındaki İbrahim Timi çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Cumali Timi, arkadaşlarıyla oyun oynamak için 12 Nisan sabahı yaşadıkları çadırdan çıkmış ve bir daha dönmemişti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

Timi’nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, iz arama köpeği de su kenarına tepki vermişti. Polis, jandarma ve AFAD’a bağlı sualtı arama kurtarma ekipleri botlarla kanalda Cumali’yi aramıştı. Çalışmalara havadan da cayrokopter ve iki dron destek vermişti.

Habertürk’ün aktardığına göre kayboluşunun altıncı gününde Timi’nin cansız bedenine ulaşıldı.