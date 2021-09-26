Altı ‘FETÖ’ şüphelisi tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan ve ‘FETÖ’ üyesi oldukları iddia edilen beşi yargılanan altı kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri ‘FETÖ’ sanığı bir grubun illegal yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit ederek çalışma başlattı.

Milas Güllük açıklarından tekneyle açılan grup Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince durduruldu.

Teknede yapılan aramada, ikisi kadın altı şüpheli yakalanarak Bodrum KOM Grup Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Teknedekilerden beşinin ‘FETÖ’ye üye olmaktan yargılanan eski astsubay ve memur olduğu belirlendi.

Tekne kaptanı B.O. ve Organizatör M.C.G.’nin ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.