Altı Balkan ülkesinde halk, artan gıda fiyatlarına karşı boykot başlattı

Altı Balkan ülkesinde halk artan gıda fiyatlarına karşı bir günlük boykot başlattı.

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Halkın gıda fiyatlarına karşı bir günlük boykota gittiği ülkeler şöyle:

Bosna Hersek

Sırbistan

Karadağ

Slovenya

Hırvatistan

Kuzey Makedonya

Tüketici derneklerinin organizasyonuyla sosyal medyadan başlatılan boykot kapsamında vatandaşlardan bugün marketlere gitmemeleri istendi.

Geçen hafta Hırvatistan’da başlayan boykot hareketi, diğer beş ülkenin halkı tarafından da benimsendi.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da sabah saatlerinde marketlerin boş olduğu gözlemlenirken boykot edilmesi çağrısında bulunulan kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.

Sırbistan’da da tüketici dernekleri, vatandaşlara bugün için marketlerden alışveriş yapmamaları çağrısı yaptı. Karadağ’da marketler, vatandaşların boykotu nedeniyle boş kaldı.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de halkı anladığını ve kendisinin de boykota destek verdiğini açıkladı.

Slovenya’da sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarda vatandaşlardan yüksek fiyatları protesto etmek için marketleri boykot etmesi istendi.

Hırvatistan’da geçen haftaki boykotun kapsamı bu hafta genişletildi. Ülkede marketlerin yanı sıra alışveriş merkezleri de boş kaldı. Ülkedeki bazı marketler, boykot sonrası birçok üründe indirim yapıldığını duyurdu.

Kuzey Makedonya’daysa sivil toplum kuruluşları, fiyatlardaki artışlar sebebiyle marketleri boykot çağrısı yaptı. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, marketlerin denetleneceğini, yasalara uymayan işletmelere ceza verileceğini belirtti.