Altı bakanlıktan daha fazla: Bütçede ‘aslan payı’ yine Diyanet’e

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifine göre bütçeden Diyanet İşleri Başkanlığı’na yaklaşık 36 milyar lira ayrılacak. Diyanet’e ayrılan pay, çok sayıda bakanlığın bütçesini her yıl olduğu gibi bu yıl da geride bırakacak.

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Cumhurbaşkanlığı’nın Meclis’e gönderdiği ve görüşmelerine Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlanacak olan merkezi bütçe teklifiyle 2023 yılında Diyanet’e 35 milyar 910 milyon 653 bin lira pay ayrılacak. Üstelik bu pay 2024 yılında 43 milyar 329 milyon 985 bin liraya, 2025’te ise 49 milyar 826 milyon 683 bin liraya çıkacak.

Diyanet İşleri’ne yaklaşık 36 milyar lira ayrılan bütçe teklifinde İçişleri Bakanlığı’na 32 milyar 631 milyon 38 bin, Dışişleri Bakanlığı’na 16 milyar 778 milyon 583 bin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na 18 milyar 861 milyon 264 bin, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 16 milyar 505 milyon 839 bin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na 24 milyar 321 milyon 48 bin ve Ticaret Bakanlığı’na 17 milyar 124 milyon 310 bin lira ayrılacak. Böylece Diyanet İşleri’nin bütçesi altı bakanlığın bütçesini gerisinde bırakacak.

Ayrıca Diyanet’in bütçesi Cumhurbaşkanlığı ve Meclis’in de bütçesini gerisinde bırakacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesi ise Diyanet’in bütçesinden yalnızca 155 milyon lira fazla olacak.

Öte yandan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) için ayrılan bütçe 14 milyar 437 milyon 910 bin, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü için 1 milyar 124 milyon 390 bin ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için 1 milyar 108 milyon 171 bin ve Ay’a gitmeyi hedefleyen Türkiye Uzay Ajansı’na ise 1 milyar 618 milyon 2 bin lira ayrıldı.

Üstelik Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 163 bin 132’si memur toplam 209 bin 156 kişi çalışırken Türkiye Uzay Ajansı’nda 2022 yılı haziran sonu itibariyle 123’ü memur olmak üzere toplam 151 kişi çalışır durumda. Diyanet kamuda en fazla personeli bulunan beşinci kurum pozisyonundaki yerini korumaya devam ediyor.