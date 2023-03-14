Altaylı ve Pehlivan arasında diyalog: Ölmüş eşek kim?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bir yazısındaki ”Ölmüş eşeğin tehditten korkmadığını anladığımız zaman” ifadesi nedeniyle gazeteci Barış Pehlivan’la arasında geçen diyaloğu anlattı.

Fotoğraflar: AA, Twitter

Altaylı, Habertürk’teki yazılarının en sonundaki ‘Ne zaman insan oluruz’ başlığı altında tek cümlelik ‘mesajlar’a yer veriyor. Dört gün önce Altaylı yine aynı bölümde ”Ölmüş eşeğin tehditten korkmadığını anladığımız zaman” sözünü paylaşmıştı.

Bugünkü yazısında Altaylı, ‘ölmüş eşek’ ifadesi nedeniyle gazeteci Barış Pehlivan’ın kendisini aradığını ve kimi kastettiğini sorduğunu aktardı: ”Kim olduğu bilmediğim birileri ona ‘Altaylı burada kendisini ve Erdoğan’ı kast ediyor’ demiş. O da bunu teyit etmek istemiş.”

‘Sizce ben ölmüş eşek miyim!’

Altaylı verdiği cevabıysa şöyle paylaştı:

*‘İlk kez bir gazeteciye böyle bir soru sorulduğunu görüyorum. Orada yazılan ne ise ve siz ne anlıyorsanız odur’ yanıtını verdim. Ve şunu söyledim, eğer dediğiniz gibi olsa idi, o zaman kendimi ölmüş eşek yerine koymam gerekirdi.

*Sizce ben ölmüş eşek miyim! Kendimi hiç de ölmüş bitmiş gibi görmüyorum. Kendi çapımda iyi gazetecilik yapmaya çalışan, sinmeden mesleğini sürdürmek çabasında olan biriyim.

*Benim ölmüş eşek olduğumu düşünüyorsanız o ayrı. Size böyle bir bilgi verenler beni ölmüş eşek gibi görüyorsa o zaman onlara inanın ama bilin ki, ben hiçbir gazeteci ile yazılarımın içeriği ve arka planını konuşmam. Hatta hiçbir gazeteci ile konuşmam.

‘Canınız ne istiyorsa yazabilirsiniz’

*Barış Bey ‘Peki şöyle yazabilir miyim?’ diye sorunca, ‘Sizin ne yazacağınıza ben karışamam. Canınız ne istiyorsa yazabilirsiniz. Niyetiniz beni zor duruma düşürmek, içinde olmak istemediğim polemiklere sokmak ise istediğinizi yazabilirsiniz’ dedim.