Altaylı, ‘Köpek gibi hissediyorum’ diyip taksicileri şikayet etti; Aksu suçu İBB’ye attı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, programa çağırdığı taksici esnaf odası başkanı Eyüp Aksu’ya taksi bulamamaktan dert yandı: “Sizin meslektaşlarınız artık bizi adam yerine koymuyorlar. İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar.”

Fatih Altaylı taksi bulamamaktan yakındı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Trafik ve Araştırma Komisyonu üyesi Gencay Özcan’ın konuk olduğu Habertürk’teki programda Altaylı’nın tepkisi dikkat çekti.

Hastane çıkışında taksi bulamadığını ve dört kilometre yürümek zorunda kaldığını anlatan Altaylı, şöyle konuştu: “Boş meslektaşlarınız Türk vatandaşlarını almıyor. Önümden bomboş, geçiyor almıyor. Kendimi taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum... Hastaneden çıktım kolumda serum iziyle, arabam yoktu taksiyle gitmiştim ne olur ne olmaz diye. Çıkışta taksi bulamadım evime dört kilometre yürüdüm. Bir tanesi durmadı. Sizin meslektaşlarınız artık bizi adam yerine koymuyorlar. İstanbullulara köpeğe bakar gibi bakıyorlar.”

Aksu’ysa Altaylı’ya verdiği yanıtta, bunları ‘tasvip etmediklerini’ söyledi, İBB’nin denetim yapması gerektiğini söyledi.